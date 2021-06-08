Вступ України в НАТО: Зеленський заявив Байдену про необхідність створення покрокового плану

На Банковій пояснили, що рух України до НАТО дозволить досягти передумов для встановлення стабільного та тривалого миру на Донбасі

Цей план повинен бути прив'язаний до чітких календарних дат

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з американським президентом Джо Байденом зачепив питання вступу України до НАТО. Український президент виступив за створення чіткого плану кроків для євроатлантичної інтеграції України. Про це повідомили в Офісі президента України.

У ході розмови Зеленський заявив про необхідність створення «реального покрокового плану для приєднання України до НАТО». Цей план повинен бути прив'язаний до чітких календарних дат.

«Президент України наголосив, що час заяв та декларацій про наміри має залишитись у минулому», – зазначили в ОП.

На Банковій пояснили, що рух України до НАТО дозволить досягти передумов для встановлення стабільного та тривалого миру на Донбасі.

Раніше, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна хотіла б отримати ясність щодо плану дій для членства (ПДЧ) у НАТО вже в грудні 2021 року.

«Звісно, ми знаємо (і це підтвердив Мірче Джоане), що буде заява про політику «відкритих дверей» для України і Грузії. Ми, звичайно, сподіваємося побачити, що лідери НАТО проінструктують своїх міністрів закордонних справ зробити крок вперед в ясності щодо ПДЧ для України вже в грудні на міністерській зустрічі», – сказала вона.

Віцепрем'єрка зазначила, що Україна не бачить перспектив для цього позитивного формулювання, проте багато союзників борються за ясність для України щодо членства.

Тим часом, надзвичайний та Повноважний посол України в США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий впевнений, що запрошення Володимира Зеленського від президента США Джо Байдена відвідати Білий дім цього літа – хороший знак і важливе завдання для української дипломатії.