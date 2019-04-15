Стрілянина у церкві в Канаді: є загиблий та поранений



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Чоловік зайшов до приміщення та відкрив вогонь по двох парафіянах

Унаслідок стрілянини у церкві на півдні канадської провінції Британська Колумбія, загинула одна особа, ще одна отримала поранення.

Як повідомляє канадський суспільний мовник CBC News, трагічний інцидент трапився у містечку Селмон Арм.

«Відповідно до даних поліції, під час проведення місцевою церквою заходу, чоловік зайшов до приміщення та відкрив вогонь по двох парафіянах«, - пише CBC News.

Зазначається, що 25-річного підозрюваного було затримано після того як, його повалили на землю кілька парафіян. На місці подія була вилучена також і зброя.

Загиблим виявився старійшина церкви Христа Гордон Парментер. Іншого постраждалого було гелікоптером доставлено до лікарні найближчого великого міста.

CBC News наголошує, що на переконання правоохоронців, мотиви вчинку нападника, який був знайомим із жертвами, не були пов’язані із релігією. Утім, мотиви нападу ще встановлюються.