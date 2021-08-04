В Одеській області чоловік ліг на рейки перед потягом

Машиніст побачив людину на шляхах, але зупинити поїзд не зміг

В Одеській області загинув чоловік, який ліг на рейки перед поїздом. Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася ввечері 3 серпня.

Загиблий – 28-річний житель курортного селища Затока.

«Біля залізничної станції Бугаз на чоловіка наїхав електропоїзд. За словами машиніста, він побачив, як громадянин ліг на рейки, подав йому сигнал і почав гальмувати, але вчасно зупинити поїзд не зміг», – сказано в повідомленні.

Справу розслідують правоохоронці за статтею «самогубство».

Встановлюються обставини трагедії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що поліцейські розслідують смертельну ДТП в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Автомобіль збив велосипед, на якому їхали двоє людей.

Кермувальник та пасажир велосипеда віком 27 та 19 років загинули на місці від отриманих травм.

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