  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одеській області чоловік ліг на рейки перед потягом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Одеській області чоловік ліг на рейки перед потягом
    Фото поліції Одещини

    Машиніст побачив людину на шляхах, але зупинити поїзд не зміг

    В Одеській області загинув чоловік, який ліг на рейки перед поїздом. Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася ввечері 3 серпня.

    Загиблий – 28-річний житель курортного селища Затока.

    «Біля залізничної станції Бугаз на чоловіка наїхав електропоїзд. За словами машиніста, він побачив, як громадянин ліг на рейки, подав йому сигнал і почав гальмувати, але вчасно зупинити поїзд не зміг», – сказано в повідомленні.

    Справу розслідують правоохоронці за статтею «самогубство».

    Встановлюються обставини трагедії.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що поліцейські розслідують смертельну ДТП в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Автомобіль збив велосипед, на якому їхали двоє людей.

    Кермувальник та пасажир велосипеда віком 27 та 19 років загинули на місці від отриманих травм.

    Читайте також:


    Теги: самогубство чоловік Затока
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Одеській області чоловік ліг на рейки перед потягом