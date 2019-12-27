Суд арештував майно «хрещеного батька» контрабанди Альперіна



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Вадим Альперін зміг вийти на волю заплативши 70 млн грн застави

Заарештовано нерухомість, банківські рахунки, автомобілі та інше майно

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно бізнесмена Вадима Альперіна. Про це повідомляють Українські новини з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

«Його майно заарештовано», - сказав співрозмовник агентства.

Зокрема, заарештовано нерухомість, банківські рахунки, автомобілі та інше майно.

Арешт на майно накладено згідно з рішенням суду.

Інших подробиць співрозмовник не повідомив.

Зазначимо, на початку грудня на одеського бізнесмена Вадима Альперіна одягли електронний браслет контролю.

Раніше повідомлялося, одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого називають «хрещеним батьком контрабанди», вийшов із СІЗО — за нього внесли заставу у 70 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро затримало Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди».

Альперіну було вручено повідомлення про підозру.

Дії підозрюваного, яке слідство вважає організатором корупційного злочину, кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»).

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро затримало Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди».

Альперіну було вручено повідомлення про підозру.

Дії підозрюваного, яке слідство вважає організатором корупційного злочину, кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»).