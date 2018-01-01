Суд ліквідував російсько-український автозавод у Кременчуці

«Кременчуцький автоскладальний завод» був заснований як спільне україно-російське підприємство в 1995 році

Господарський суд Полтавської області затвердив звіт ліквідатора та ухвалив рішення ліквідувати «Кременчуцький автоскладальний завод» за підсумками проведення процедури банкрутства. Відповідне рішення суду оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень. «Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з



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«Кременчуцький автоскладальний завод» був заснований як спільне україно-російське підприємство в 1995 році

Господарський суд Полтавської області затвердив звіт ліквідатора та ухвалив рішення ліквідувати «Кременчуцький автоскладальний завод» за підсумками проведення процедури банкрутства.

Відповідне рішення суду оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

«Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Кременчуцький автоскладальний завод». Ліквідувати Товариство з обмеженою відповідальністю «Кременчуцький автоскладальний завод», - йдеться у резулятивній частині рішення.

Зазначається, що, згідно з представленими ліквідатором документами інвентаризація підприємства не встановила наявність основних фондів, нематеріальних активів, капітальних і фінансових інвестицій, товарно-матеріальних цінностей, небезнадійної дебіторської заборгованості, цінних паперів або інших активів. Залишок коштів на рахунках підприємства-банкрута на момент інвентаризації становив 300,38 грн.

Як відомо, «Кременчуцький автоскладальний завод» був заснований як спільне україно-російське підприємство в 1995 році. Підприємство спеціалізувалося на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійному та післягарантійному обслуговуванні автомобілів. Усього з дати свого заснування КрАСЗ випустив більше 140 тисяч автомобілів. У різний час підприємство випускало автомобілі різних брендів, серед яких ГАЗ, ВАЗ, Geely, SsangYong.