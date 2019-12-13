Адвокати оскаржать домашній арешт Дугарь



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За версією слідства, Яна Дугарь « проводила розвідку» біля будинку Шеремета

Захист стверджує, що має докази, які спростовують причетність Дугарь до вбивства

Адвокат Микола Ореховський під час засідання Печерського районного суду щодо обрання запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві Павла Шеремета Яні Дугарь заявив, що у сторони захисту є докази, які спростовують причетність Яни до справи про вбивство Шеремета.

«Хочу звернути увагу на експертизу, яка проводилась 21 листопада поточного року. Це комплексна судово психологічна та портерна експертиза. На ній зафіксована молода жінка. Я підозрюю, що сторона обвинувачення цим хоче підтвердити причетність Яни Дугарь до стеження, до вчинення цього злочину. Порівнювались відео з камер, які зібрала сторона обвинувачення. Відео зафіксоване 18 липня 2016 року і 15 липня цього ж року. Інший відеозапис, із яким порівнюють і співставляють особу, був зафіксований вже 11 липня 2019 року… Порівнявши обличчя особи яка була зафіксована в липні 2016 року і 2019 року, експерти роблять висновок, що ці ознаки належать одній і тій же особі. На скільки розумію, це єдиний доказ, яким чином можна до цієї справи притягнути Яну Дугарь»,– зауважив Микола Ореховський.

Водночас, він заявив, що суду були надані документи, які підтверджують, що у той момент, коли було зафіксована на відео дану особу, Яна Дугарь була закордоном.

«Ми суду надали копії документів і підтверджуємо, що Яна була по 13 липня закордоном і тільки 13 липня 2019 року вона прибула в Україну. Є паспорт та всі відмітки. Це підтверджують квитки на авіапереїзд. Підтверджують, що вона виїхала з країни 16 червня і повернулась 13 липня. Вона була на території Румунії, вона була на території Італії. У той момент, коли було зроблене зображення, яке досліджували експерти, підставили і будуть стверджувати, що воно належить Яні, воно спростовує повністю»,– заявив у суді адвокат Ореховський.

Як вже відомо, 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Адвокати додали, що будуть подавати апеляцію.

В ході судового засідання прокурор зачитав текст підозри, раніше оприлюднений адвокатом іншої підозрюваної Юлії Кузьменко, після чого попросив для Дугарь цілодобовий домашній арешт. Він послався в тому числі на те, що не вдалося вилучити всі речі і документи в рамках цього розслідування, а тому є ризик, що їх можуть знищити.

Суддя Вовк прийняв рішення задовольнити клопотання прокуратури. Яна Дугарь перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом за місцем реєстрації у Новомосковську до 8 лютого 2020 року.

Як повідомлялося, сьогодні, 13 грудня, підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку обирають запобіжний захід.

Нагадаємо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.