Суд наклав арешт на активи групи Коломойського
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Зокрема, під арешт потрапили 11 земельних ділянок «Буковелю»
Печерський районний суд столиці за клопотанням Генпрокуратури України наклав новий арешт на активи низки компаній, які прямо і непрямо пов'язані з групою «Приват».
Про це повідомляє Finbalance.
Рішення було прийнято 22 березня в межах кримінального провадження №42014000000001261 про можливе виведення 19 млрд грн рефінансування, залученого «Приватбанком» у Нацбанку до націоналізації.
Як наголошується в матеріалах суду, ці активи були передані Нацбанку в іпотеку/заставу вяк забезпечення боргів «Приватбанку» по рефінансуванню.
Йдеться про такі компанії та їхнє арештоване майно:
- ТОВ «Скорзонера» (11 земельних ділянок за адресою Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця; паркінг площею 29 799,9 кв.м, за адресою Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця, участок Щивки, будинок 3/2);
- ТОВ «Арт - Лаб Груп» (земельна ділянка за адресою Івано-Франківська область, м. Яремче, с.Поляниця);
- ТОВ «Тех - Трейд – Інвест» (магазин площею 39,80, за адресою Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця);
- ТОВ «Гаджибей» (8 земельних ділянок за адресою Одеська область, Овідіопольський район, Дальницька сільська рада, масив "Золотий берег");
- ТОВ «Приватофис» (144 приміщення, будівлі в Криму, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Запорізькій, Львівській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях);
- ТОВ «Істейт-Сервіс» (3 приміщення у Волинській області);
- ТОВ «Спектрум-Енерго» (3 приміщення в Донецькій, Харківській, Хмельницькій областях);
- ТОВ «Перспектива-Інвестмент» (23 квартири, приміщення в м. Дніпро);
- ПАТ «Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат» (2 тепловози);
- ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» (69 платформ, тепловозів, електровозів, цистерн).
У лютому 2019 року Печерський суд арештував майно компаній Коломойського у тій же справі.
За даними Єдиного реєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських об'єднань, бенефіціарами ТОВ «Скорзонера» є екс-власники ПриватБанку — Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. А за даними системи YouControl, ТОВ «Скорзонера» є засновником туристичного комплексу «Буковель».