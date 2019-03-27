Порошенко заявив, що судитиметься з Коломойським, а не з журналістами «1+1»
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Порошенко заявив, що деякі українські телеканали перейшли на «лінію брехні» та перейняли російську риторику
Президент України Петро Порошенко заявив, що судитиметься не з журналістами телеканалу «1+1», а з власником каналу олігархом Ігорем Коломойським.
Про це Порошенко заявив в інтерв'ю українським телеканалам.
Так, Порошенко заявив, що деякі українські телеканали перейшли на «лінію брехні» та перейняли російську риторику і це призвело до «необхідності» подати позов.
«Позов проти каналу, який належить олігарху-втікачу, який висмоктав з України велику кількість мільярдів грошей українців і зараз цими мільярдами, думає, що він з-за кордону буде керувати країною», — сказав глава держави.
За словами Порошенка, у Коломойського нічого не вийде, бо він «перейшов червону лінію».
«Я ніколи не судився і не збираюся судитися з журналістами, мова йде про власників каналу і олігархів», — додав Порошенко.
Водночас, президент заявив, що треба почекати рішення суду.
«Мова йде про олігарха, який намагається, в тому числі і через своїх ручних кандидатів, перетягнути керівництво країною, повернути собі активи, які були націоналізовані, за гроші, які були незаконно через механізми шахрайства, відмивання виведені з України», — сказав Порошенко.
Як повідомлялося, Порошенко судитиметься із телеканалом «1+1». «Я твердо переконаний, що червона лінія перейдена», - зазначив президент.
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