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    Порошенко заявив, що судитиметься з Коломойським, а не з журналістами «1+1»

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    Порошенко заявив, що судитиметься з Коломойським, а не з журналістами «1+1»

    Порошенко заявив, що деякі українські телеканали перейшли на «лінію брехні» та перейняли російську риторику

    Президент України Петро Порошенко заявив, що судитиметься не з журналістами телеканалу «1+1», а з власником каналу олігархом Ігорем Коломойським.

    Про це Порошенко заявив в інтерв'ю українським телеканалам.

    Так, Порошенко заявив, що деякі українські телеканали перейшли на «лінію брехні» та перейняли російську риторику і це призвело до «необхідності» подати позов.

    «Позов проти каналу, який належить олігарху-втікачу, який висмоктав з України велику кількість мільярдів грошей українців і зараз цими мільярдами, думає, що він з-за кордону буде керувати країною», — сказав глава держави.

    За словами Порошенка, у Коломойського нічого не вийде, бо він «перейшов червону лінію».

    «Я ніколи не судився і не збираюся судитися з журналістами, мова йде про власників каналу і олігархів», — додав Порошенко.

    Водночас, президент заявив, що треба почекати рішення суду.

    «Мова йде про олігарха, який намагається, в тому числі і через своїх ручних кандидатів, перетягнути керівництво країною, повернути собі активи, які були націоналізовані, за гроші, які були незаконно через механізми шахрайства, відмивання виведені з України», — сказав Порошенко.

    Як повідомлялося,  Порошенко судитиметься із телеканалом «1+1».  «Я твердо переконаний, що червона лінія перейдена», - зазначив президент.

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