Обсяги зловживань Коломойського за останні роки перевищують $16,7 млрд – дослідження



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Ігор Коломойський через фінансування деяких кандидатів у президенти та політичних партій прагне закріпити можливості таких заробітків на майбутнє

Коломойський вивів з країни або приховав від оподаткування суму, що становить більше половини загального обсягу кредитування з боку МВФ за всю історію незалежної України

Загальний обсяг зловживань олігарха Ігоря Коломойського у фінансовому, нафтовому, металургійному та авіаційному бізнесі тільки за останні 15 років наближається до $17 млрд. Про це йдеться в дослідженні співголови Фонду енергетичних досліджень Дмитра Марунича «Головний рейдер України», опублікованому на порталі «Капітал», повідомляють «Українські новини».

Зокрема, за даними експерта, що отримані з відкритих джерел, у фінансовій галузі сума зловживань перевищила $5,5 млрд, у галузі видобутку, транспортування і переробки нафти – $5 млрд, у феросплавній галузі – понад $6 млрд.

При цьому використовувалися різні схеми виведення грошей.

З «Укрнафти», 51% якої контролює держава, гроші були виведені за допомогою фіктивних контрактів з продажу нафти та купівлі нафтопродуктів, укладених з наближеними до Коломойському компаніями.

У «Приватбанку» була створена спеціальна незаконна внутрішня структура, «банк в банку», що відповідала за кредитування компаній, що належать олігарху. У результаті понад 90% всіх кредитів «Привату» видавалися саме таким компаніям.

З феросплавних підприємств мільярди доларів потрапили в офшори завдяки маніпуляціям з цінами під час експорту продукції і імпорту сировини. До того ж Коломойський зумів пролобіювати в уряді для своїх підприємств суттєві пільги у вартості електроенергії, завдяки чому додатково заробив понад півтораста мільйона доларів.

Сума, що, згідно з дослідженням, Коломойський вивів з країни або приховав від оподаткування, становить більше половини загального обсягу кредитування з боку МВФ за всю історію незалежної України. Це також більше як 40% загальних видатків державного бюджету України на 2019 рік.

Експерт також звертає увагу на владні амбіції Коломойського, який через фінансування деяких кандидатів у президенти та політичних партій прагне закріпити можливості таких заробітків на майбутнє.