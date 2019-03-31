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    Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського

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    Петро Порошенко:&nbsp;<span>З завтрашнього дня я починаю боротьбу у другому турі</span> - Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського
    Петро Порошенко: З завтрашнього дня я починаю боротьбу у другому турі
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Петро Порошенко також зазначив, що кандидат Володимир Зеленський, на його думку, вигідний Кремлю

    Чинний президент України Петро Порошенко заявив, що вже з 1 квітня почне свою боротьбу за перемогу в другому турі виборів.

    За його словами, в президентських перегонах доля звела його з «маріонеткою Коломойського (олігарх Ігор Коломойський, – ред.). Таку заяву він зробив у зверненні до преси 31 березня, пише «Інтерфакс».

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    «З завтрашнього дня я починаю боротьбу у другому турі. Кожен з нас повинен дати відповідь на важливі питання, чи продовжить країна свій шлях в Євросоюз і НАТО, чи буде сидіти і чекати дозволу Кремля на референдум», – заявив Порошенко.

    Він також зазначив, що кандидат Володимир Зеленський, на його думку, вигідний Кремлю.

    Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».

    Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.

    Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзит-полів.

    Натомість Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».

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