Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського



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Петро Порошенко: З завтрашнього дня я починаю боротьбу у другому турі Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Петро Порошенко також зазначив, що кандидат Володимир Зеленський, на його думку, вигідний Кремлю

Чинний президент України Петро Порошенко заявив, що вже з 1 квітня почне свою боротьбу за перемогу в другому турі виборів.

За його словами, в президентських перегонах доля звела його з «маріонеткою Коломойського (олігарх Ігор Коломойський, – ред.). Таку заяву він зробив у зверненні до преси 31 березня, пише «Інтерфакс».

«З завтрашнього дня я починаю боротьбу у другому турі. Кожен з нас повинен дати відповідь на важливі питання, чи продовжить країна свій шлях в Євросоюз і НАТО, чи буде сидіти і чекати дозволу Кремля на референдум», – заявив Порошенко.

Він також зазначив, що кандидат Володимир Зеленський, на його думку, вигідний Кремлю.

Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».

Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.

Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзит-полів.

Натомість Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».