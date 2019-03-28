Коломойський потрапив до бази «Миротворця»



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Ігор Коломойський ще з 1995 року має громадянство Ізраїлю та Кіпру, - «Миротворець»

Коломойський у 2014 році продавав Збройним силам України паливо за завищеною ціною, а 2017 року бізнесмена звинуватили у незаконному виведенні $2 мільярдів з «Приватбанку»

До бази «Миротворець» потрапив відомий олігарх-утікач Ігор Коломойський. Про це повідомляється на сайті центру.

Як стало відомо, до «Чистилища» підприємець потрапив за:

порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання громадянства інших країн;

свідому участь у дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні;

маніпуляцію суспільно-значущою інформацією;

організацію поширення завідомо недостовірної інформації на підконтрольному телеканалі.

Також на сайті вказується, що Ігор Коломойський ще з 1995 року має громадянство Ізраїлю та Кіпру. Про це він сам заявив у Лондонському арбітражному суді.

Крім того, за даними «Миротворця», Коломойський у 2014 році продавав Збройним силам України паливо за завищеною ціною, а 2017 року бізнесмена звинуватили у незаконному виведенні $2 мільярдів з «Приватбанку».

«Центр «Миротворець» просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень», – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, обсяги зловживань Коломойського за останні роки перевищують $16,7 млрд Зокрема, у фінансовій галузі сума зловживань перевищила $5,5 млрд, у галузі видобутку, транспортування і переробки нафти – $5 млрд, у феросплавній галузі – понад $6 млрд.