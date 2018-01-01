Суд не відпустив на поруки екс-добровольця, підозрюваного у вбивстві співробітника СБУ

Гордєєву суд продовжив термін арешту до 15 березня

У Дніпрі колишньому добровольцеві Денису Гордєєву, якого підозрюють у вбивстві співробітника Служби безпеки України, продовжили термін тримання під вартою ще на два місяці. Відповідне рішення 16 січня ухвалив Ленінський районний суд Дніпра. На судовому засіданні сторона захисту клопоталась про зміну запобіжного заходу підозрюваному, зокрема з



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Обвинуваченого в убивстві співробітника СБУ добровольця суд залишив під вартою

Гордєєву суд продовжив термін арешту до 15 березня

У Дніпрі колишньому добровольцеві Денису Гордєєву, якого підозрюють у вбивстві співробітника Служби безпеки України, продовжили термін тримання під вартою ще на два місяці. Відповідне рішення 16 січня ухвалив Ленінський районний суд Дніпра.

На судовому засіданні сторона захисту клопоталась про зміну запобіжного заходу підозрюваному, зокрема з огляду на його стан здоров’я. Зокрема, йшлося про можливість звільнення підсудного з-під варти на поруки депутата Дніпровської міської ради Олександра Черкаського, однак суд відмовив. Суд продовжив термін арешту до 15 березня.

«Колегія суддів дійшла висновку про наявність існування ризиків, передбачених частиною 1 статті 177 КПК України, зокрема, те, що перебуваючи на волі, він зможе переховуватись від суду», – зазначили судді.

У рішенні суду також ідеться наявність ризику, що підсудний на волі може впливати на свідків і потерпілих, жоден з яких поки що не давав свідчень у суді.

Наступне засідання суду призначене на 7 лютого.

1 лютого 2017 року в Дніпрі розпочався судовий розгляд справи колишнього бійця добровольчих підрозділів Дениса Гордєєва, якого обвинувачують у вбивстві співробітника СБУ на блокпосту у Волновасі Донецької області в березні 2015 року.

Загалом розгляд справи Гордєєва в судах триває понад два роки. Разом із ним у цій справі проходить семеро осіб.

Джерело: Радіо Свобода