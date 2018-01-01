Суд обрав Гавриловій запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Гаврилова запевняє, що кошти у сумі 10 млн грн, які були знайдені та вилучені у неї, належать її синові

Солом'янський районний суд Києва обрав для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 25 березня. Відповідне рішення суд ухвалив сьогодні. «Суд заслухавши думки сторін ухвалив: застосувати запобіжний захід підозрюваної Гаврилової у вигляді особистого зобов’язання



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Лідія Гаврилова

Гаврилова запевняє, що кошти у сумі 10 млн грн, які були знайдені та вилучені у неї, належать її синові

Солом'янський районний суд Києва обрав для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 25 березня. Відповідне рішення суд ухвалив сьогодні.

«Суд заслухавши думки сторін ухвалив: застосувати запобіжний захід підозрюваної Гаврилової у вигляді особистого зобов’язання на 60 діб — до 25 березня», — зазначається у в ухвалі суді.

У коментарі журналістам Гаврилова заявила, що задоволена ухвалою суду і готова доводити свою невинуватість. «Я, чесно кажучи, цим рішенням задоволена — бо вже нарешті пішов відлік кінцю розслідування справи, що нарешті почнеться активна фаза дій... Я готова доводити свою невинуватість», — сказала вона.

Гаврилова зазначила, що кошти у сумі 10 млн грн, які були знайдені та вилучені у неї, належать її синові, «і ми це будемо доводити».

У свою чергу прокурор САП Віталій Кравець зазначив, що «судове рішення не оскаржується, є остаточним ми з ним згодні».

«Єдиний момент, — додав він, — запобіжний захід обраний терміном до 25 березня. Але слідство буде продовжуватися, я думаю, ми постараємось у максимально стислі строки закінчити слідство і передати на розгляд по суті. Якщо підозрювана нас переконає, що походження 10 мільйонів законне, ми готові переглянути свою позицію».

Органи прокуратури звинувачують Гаврилову у незаконному збагаченні. Сторона обвинувачення просила суд обрати для Гаврилової запобіжний захід у вигляді 1 млн грн застави.

Нагадаємо, 23 січня голові Державної аудиторської служби повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в розмірі близько 10 млн грн та декларуванні недостовірних даних.

За даними слідства, посадовець придбала об’єкти нерухомого майна в Києві (квартира, два паркомісця), позашляховик (2016 року випуску), дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки та готівку — у сумі 112,8 тис. дол. та 8,5 тис євро, — відшукану та вилучену детективами НАБУ під час обшуку квартири за місцем проживання чиновниці.