Антикорупційна прокуратура просить для голови Держаудиту мільйон грн застави

Прокурор просить суд відсторонити Гаврилову від виконання обов'язків голови Держаудитслужби

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд обрати голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій, яку підозрюють в незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді застави 1 млн грн.. Таке клопотання озвучив прокурор САП Андрій Кравець під час засідання суду. Засідання з обрання запобіжного заходу Гавриловій триває 25 січня в Солом'янському



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Лідія Гаврилова відкидає звинувачення НАБУ

Прокурор просить суд відсторонити Гаврилову від виконання обов'язків голови Держаудитслужби

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд обрати голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій, яку підозрюють в незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді застави 1 млн грн..

Таке клопотання озвучив прокурор САП Андрій Кравець під час засідання суду.

Засідання з обрання запобіжного заходу Гавриловій триває 25 січня в Солом'янському райсуді Києва.

Прокурор також просить суд на час слідства відсторонити Гаврилову від виконання обов'язків голови Держаудитслужби.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро 23 січня повідомили голові Державної аудиторської служби про підозру в незаконному збагаченні на 10 млн грн та декларуванні недостовірних даних.

За даними слідства, посадовець упродовж 2015-2017 років отримала у власність активи, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами, та вартість яких значно перевищує її законні доходи. Зокрема, йдеться про придбані об'єкти нерухомого майна в Києві (квартира, два паркомісця), позашляховик (2016 року випуску), дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки та готівку - у сумі 112,8 тис. дол. США та 8,5 тис. євро, - знайдену та вилучену детективами НАБУ під час обшуку квартири за місцем проживання чиновниці.

Крім того, на переконання детективів Бюро, посадовець внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 (понад 2,86 млн грн) та 2016 роки (понад 4,67 млн грн). Так, чиновниця вказала недостовірну вартість квартири, що належить їй у Києві: 1,06 млн грн замість фактичних майже 2,74 млн грн. Також не відображені автівка та два паркомісця, власником яких є її колишній чоловік, із яким сімейні відносини фактично не припинено і, відповідно до закону «Про запобігання корупції», зазначене майно мало бути відображено в щорічній декларації.

За словами самої голови Держаудитслужби, факти, оприлюднені НАБУ, є суто суб'єктивною думкою детективів, а всі внесені до її декларації дані повністю правдиві. До слова, Гаврилова відкинула звинувачення НАБУ та заявила, що золоті зливки має сьогодні кожен громадянин.

Джерело: Укрінформ