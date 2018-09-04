Суд окупантів заарештував Мустафаєва за пост в соцмережі



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Марлен Мустафаєв

За версією слідства, Мустафаєв у серпні 2014 року опублікував в Facebook пост з символікою організації «Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на 12 діб кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва, у якого вранці 4 вересня російські силовики провели обшук.

Мустафаєва звинуватили в порушенні статті 20.3 КоАП Росії «Пропаганда або публічна демонстрація атрибутики або символіки екстремістських організацій».

За версією слідства, Мустафаєв у серпні 2014 року опублікував на своїй сторінці в Facebook пост з символікою організації «Хізб ут-Тахрір», яку визнали незаконною в Росії та анексованому нею Криму.

За словами захисників арештованого активіста, експертизу публікації Мустафаєва проводив «фахівець з неналежною кваліфікацією» – історик за освітою. У цьому зв’язку юрист Назім Шейхмамбетов заявив клопотання про залучення до аналізу запису кваліфікованих релігієзнавців: російського муфтія Криму Еміралі Аблаєва та його заступника Айдера Ісмаїлова. В задоволенні клопотання було відмовлено.

Мустафаєва прийшли підтримати близько 50 співвітчизників.

Нагадаємо, вранці 4 вересня в мікрорайоні Кам’янка поблизу Сімферополя в будинку активіста Марлена Мустафаєва відбувся обшук.

У лютому 2017 року в будинку Мустафаєва вже проводили обшук у справі про демонстрацію «екстремістської символіки». Силовики вилучили у Мустафаєва комп’ютерну техніку і кілька книг.

Пізніше Мустафаєва заарештували на 11 діб, його соратників – на п’ять за звинуваченням в «пропаганді або публічному демонструванні атрибутики або символіки екстремістських організацій» (частина 1 статті 20.3 КоАП Росії). Активіст вийшов з-під арешту 4 березня 2017 року.

Джерело: Крим.Реалії