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    Суспільство

    Адміністративний суд Києва розгляне заборону нового українського правопису

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    Адміністративний суд Києва розгляне заборону нового українського правопису

    Суд ухвалив призначити справу до розгляду по суті 7 листопада 2019 року

    Окружний адміністративний суд Києва розгляне адміністративне провадження щодо заборони нової редакції українського правопису.

    Про це повідомляє пресслужба суду.

    Суд ухвалив призначити справу до розгляду по суті 7 листопада 2019 року.

    Під час підготовчого засідання було вирішено об’єднати два позови, у яких просять визнати протиправною та нечинною постанову Кабміну № 437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису».

    Нагадаємо, 11 вересня, до Кабміну подали ще один позов щодо скасування нової редакції українського правопису.

    Київ суд правопис
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