Адміністративний суд Києва розгляне заборону нового українського правопису



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Суд ухвалив призначити справу до розгляду по суті 7 листопада 2019 року

Окружний адміністративний суд Києва розгляне адміністративне провадження щодо заборони нової редакції українського правопису.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд ухвалив призначити справу до розгляду по суті 7 листопада 2019 року.

Під час підготовчого засідання було вирішено об’єднати два позови, у яких просять визнати протиправною та нечинною постанову Кабміну № 437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису».

Нагадаємо, 11 вересня, до Кабміну подали ще один позов щодо скасування нової редакції українського правопису.