Адміністративний суд Києва розгляне заборону нового українського правопису
Суд ухвалив призначити справу до розгляду по суті 7 листопада 2019 року
Окружний адміністративний суд Києва розгляне адміністративне провадження щодо заборони нової редакції українського правопису.
Про це повідомляє пресслужба суду.
Суд ухвалив призначити справу до розгляду по суті 7 листопада 2019 року.
Під час підготовчого засідання було вирішено об’єднати два позови, у яких просять визнати протиправною та нечинною постанову Кабміну № 437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису».
Нагадаємо, 11 вересня, до Кабміну подали ще один позов щодо скасування нової редакції українського правопису.