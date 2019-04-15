Суд переніс підготовче засідання у справі Штепи



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Екс-мер Слов'янська Неля Штепа не прийшла у суд

Наступне засідання призначене на 20 травня

Орджонікідзевський райсуд Харкова у понеділок, 15 квітня знову не зміг продовжити підготовче засідання по справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої у сепаратизмі.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Причиною перенесення засідання стала неявка обвинуваченої.

«Вона прислала документи в суд, з яких ясно, що вона саме сьогодні була на консультації в київському кардіоцентрі. Їй запропонували госпіталізацію. Вона відмовилася», - сказали у прес-службі прокуратури Харківської області.

Наступне засідання призначене на 20 травня.

Раніше адвокат підозрюваної розповів, що Штепа перебуває на лікуванні в кардіологічному відділенні.

До слова, судове засідання у кримінальному провадженні щодо колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи мало відбутись 4 березня, але через її госпіталізацію у зв’язку з загостренням хронічної хвороби суд переніс засідання.

Це вже не вперше, коли Штепа опиняється у лікарні. У листопаді минулого року її, за словами адвоката, госпіталізували з інсультом.

Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.