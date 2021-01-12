Суд поновив соратника Януковича на посаді начальника Південної залізниці

Віктор Остапчук був начальником Південної залізниці з 2000 (з невеликою перервою у 2005 році) й до 2012 року

Після звільнення з Верховної Ради колишній нардеп вирішив поновитися на посаді директора Південної залізниці

У Харкові суд поновив на посаді начальника Південної залізниці колишнього народного депутата з Партії регіонів Віктора Остапчука.

Відповідне рішення ухвалив Дзержинський районний суд Харкова, пише Depo.Харків.

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просив зобов'язати відповідача Акціонерне товариство Українська залізниця надати йому попередню роботу (посаду) директора Регіональної філії Південна залізниця АТ Українська залізниця, поновити його на посаді директора Регіональної філії Південна залізниця АТ Українська залізниця.

Позивач вказав, що його 23 грудня 2005 року постановою уряду було призначено на посаду начальника Південної залізниці. 27 листопада 2012 року його було звільнено у зв'язку з обранням народним депутатом Верховної Ради України 7 скликання, а 27 листопада 2014 року він став народним депутатом парламенту 8 скликання.

29 серпня 2019 року позивача було звільнено у зв'язку з достроковим припиненням повноважень Верховної Ради України 8-го скликання.

Представники АТ Українська залізниця подали до суду відзив та заперечення на позов, просили відмовити в задоволенні позову повністю. Третя особа – директор Регіональної філії Південна залізниця АТ Українська залізниця Микола Уманець – подав суду пояснення, в яких виклав свої заперечення проти позову, додавши копії документів, роздруківок, просив відмовити в задоволенні позову повністю.

Згідно до матеріалів справи, позивач 15 жовтня 2019 року після звільнення з Верховної Ради звернувся до прем’єр-міністра України із заявою про поновлення його на посаді керівник Південної залізниці. Заява була направлена до керівництва АТ Укрзалізниця. Керівництво відмовило у задоволенні заяви.

Суд зазначив, що на день звільнення 27 листопада 2012 року з посади начальника ДП Південна залізниця у зв`язку з переходом на виборчу посаду народного депутата України продовжував діяти безстроковий трудовий договір, укладений позивачем з Кабінетом міністрів України та з Укрзалізницею.

Вивчивши матеріали справи, суд ухвалив позовні вимоги задовольнити у повному обсязі. Зобов'язати відповідача Акціонерне товариство Українська залізниця надати позивачу попередню роботу (посаду) директора Регіональної філії Південна залізниця Акціонерного товариства Українська залізниця. Поновити позивача на роботі (посаді) директора Регіональної філії Південна залізниця Акціонерного товариства Українська залізниця. Допустити негайне виконання судового рішення по даній справі.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Харківського апеляційного суду через Дзержинський районний суд Харкова протягом тридцяти днів з дня його складення.

Віктор Остапчук був начальником Південної залізниці з 2000 (з невеликою перервою у 2005 році) й до 2012 року.

Остапчук також із 2002 до 2012 року був депутатом Харківської обласної ради (у 2010 році – за списком Партії регіонів, у 2006 році – за списком партії «Відродження», у 2002 році – як самовисуванець).

У 2012 році був обраний до Верховної Ради сьомого скликання від Партії регіонів як член партії. 23 лютого 2014 року вийшов з фракції Партії регіонів, у травні того ж року приєднався до групи «Економічний розвиток».

Народний депутат восьмого скликання. Був обраний у 2014 році за 177 мажоритарним округом (Харківська область) як самовисуванець та член партії «Відродження», входив до складу групи партія «Відродження», член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту. Заступник голови партії «Відродження».

25 жовтня 2020 року був обраний до Харківської обласної ради від партії «Блок Кернеса – Успішний Харків».

3 грудня ЗМІ опублікували фото наказу про звільнення Уманця. У документі було вказано, що з 31 грудня 2020 року з посади директора регіональної філії Південна залізниця АТ Укрзалізниця в зв’язку із закінченням строку трудового договору звільняється Микола Уманець.

Однак прессекретарка Південної залізниці Ірина Гаманенко в той момент наголосила, що інформації про звільнення Уманця немає.