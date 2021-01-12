Харківська депутатка поскаржилася у прокуратуру на підроблення електронного підпису Кернеса

Вибори мера Харкова мають бути призначені у 90-денний термін після дострокового припинення повноважень міського голови

Мустафаєва заявляє, що електронний підпис на поданні про обрання Терехова секретарем міськради поставив не особисто Кернес, який тоді перебував на лікуванні в німецькій клініці «Шаріте», а чиновники міськради

Депутатка міськради Харкова Аліна Мустафаєва (фракція «Слуга Народу») стверджує, що секретаря ради Ігоря Терехова обрали з порушенням законодавства, зокрема з підробленням електронного підпису у відповідному поданні мера Геннадія Кернеса (помер 16 грудня). Каже, що після її звернення прокуратура порушила провадження.

Про таке Мустафаєва написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона опублікувала відповідь на її звернення до правоохоронців з підписом першого заступника облпрокурора Володимира Лимаря.

«Відомості, викладені у вашому зверненні, 29 грудня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 (підроблення документів – ред.) КК України», – йдеться у документі.

У ньому зазначено, що досудове розслідування здійснюватиме слідче управління Нацполіції Харківщини, а процесуальне керівництво доручили групі прокурорів прокуратури області.

У прокуратурі та поліції про відкриття провадження на своїх офіційних ресурсах не повідомляли.

Раніше Мустафаєва повідомляла, що звернулася до прокуратури із заявою, що електронний підпис на поданні про обрання Терехова секретарем міськради поставив не особисто Кернес, який тоді перебував на лікуванні в німецькій клініці «Шаріте», а чиновники міськради.

Вона стверджувала, що документ «складали і підписували на другому поверсі Харківської міськради», а Кернес не має жодного стосунку до нього.

«Пізніше, з метою відображення німецької IP-адреси спільник Терехова і Новака (Олександр Новак – секретар міськради попереднього скликання – ред.) повторно відправив документи з Німеччини», – йдеться у зверненні депутатки.

Раніше секретар Харківської міськради Ігор Терехов повідомив про передачу до Верховної Ради звернення з проханням призначити позачергові вибори міського голови.

Як повідомлялося, Верховна Рада має у 90-денний термін після дострокового припинення повноважень міського голови розглянути клопотання про призначення позачергових виборів, однак ця процедура в Україні іноді не виконувалася протягом кількох років.

Нагадаємо, заступник голови фракції «Слуга народу» в парламенті Олександр Корнієнко заявив, що вибори мера Харкова можуть відбутися або в останню неділю березня, або в останню неділю жовтня.

Обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав ймовірних кандидатів на посаду мера Харкова.