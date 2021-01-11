У Харкові правоохоронці попалися на крадіжці кабелів спецзв’язку

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до шести років

Харківські правоохоронці викрили на крадіжці кабелів спецзв’язку організоване угруповання, до складу якого входили і полісмени. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини.

За даними слідства, упродовж року патрульний полісмен, співробітник батальйону конвойної служби та двоє цивільних осіб, вступивши у змову та крали магістральні кабелі зв’язку «Укртелеком» та «Держспецзв’язку» у Харкові.



«8 січня 2020 року зазначені четверо чоловіків проникли у сховище магістральних ліній зв’язку, заздалегідь заготовленим інструментом перекусили кабель та помістили його в багажник автомобіля, на якому приїхали. Правоохоронці затримали зловмисників в порядку ст. 208 КПК України», - йдеться в повідомленні.

Усім чотирьом особам повідомлено про підозру. Співробітнику батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, трьом іншим підозрюваним — у вигляді нічного домашнього арешту. Прокуратура подаватиме апеляційну скаргу на рішення суду і вимагатиме обрання більш суворого запобіжного заходу патрульному поліцейському.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.



Зазначимо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



