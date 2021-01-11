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    У Харкові правоохоронці попалися на крадіжці кабелів спецзв’язку

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    Двом поліцейським та двом цивільним особам повідомлено про підозру - У Харкові правоохоронці попалися на крадіжці кабелів спецзв’язку
    Двом поліцейським та двом цивільним особам повідомлено про підозру
    Фото: Харківська прокуратура

    Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до шести років

    Харківські правоохоронці викрили на крадіжці кабелів спецзв’язку організоване угруповання, до складу якого входили і полісмени. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини.

    За даними слідства, упродовж року патрульний полісмен, співробітник батальйону конвойної служби та двоє цивільних осіб, вступивши у змову та крали магістральні кабелі зв’язку «Укртелеком» та «Держспецзв’язку» у Харкові.

    «8 січня 2020 року зазначені четверо чоловіків проникли у сховище магістральних ліній зв’язку, заздалегідь заготовленим інструментом перекусили кабель та помістили його в багажник автомобіля, на якому приїхали. Правоохоронці затримали зловмисників в порядку ст. 208 КПК України», - йдеться в повідомленні.

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    У Харкові правоохоронці попалися на крадіжці кабелів спецзв’язку
    У Харкові правоохоронці попалися на крадіжці кабелів спецзв’язку
    У Харкові правоохоронці попалися на крадіжці кабелів спецзв’язку
    У Харкові правоохоронці попалися на крадіжці кабелів спецзв’язку
    У Харкові правоохоронці попалися на крадіжці кабелів спецзв’язку

    Усім чотирьом особам повідомлено про підозру. Співробітнику батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, трьом іншим підозрюваним — у вигляді нічного домашнього арешту. Прокуратура подаватиме апеляційну скаргу на рішення суду і вимагатиме обрання більш суворого запобіжного заходу патрульному поліцейському.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

    Зазначимо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


    Теги: Харків прокуратура пограбування Укртелеком поліція
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