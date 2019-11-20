Суд повернув паспорт громадянина України ексголові СБУ Щеголєву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександру Щеголєву повернули паспорт

Суд повернув Щеголєву паспорт, щоб він здійснював свої конституційні права та міг пройти медичне обстеження

Шевченківський суд Києва 20 листопада повернув паспорт громадянина України колишньому начальнику Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області Олександру Щеголєву, якого обвинувачують в організації силового штурму Майдану 18 лютого 2014 року.

Про це у коментарі hromadske повідомив адвокат Щеголєва Валентин Рибін.

Адвокат ексголови СБУ подав клопотання про повернення обвинуваченому Щеголєву закордонного та внутрішнього паспортів.

«Суд повернув генералу Олександру Щеголєву паспорт громадянина України, щоб він здійснював свої конституційні права та міг пройти медичне обстеження», — додав Рибін.

Нагадаємо, 26 червня суд відпустив обвинуваченого у штурмі Євромайдану ексглаву СБУ Києва під домашній арешт.

Раніше Щеголєв відмовився свідчити на суді по Януковичу. Щеголєва узяли під варту 20 серпня 2015 року.

Йому інкримінують 10 загиблих та 124 поранених учасників Євромайдану. За сукупністю злочинів Щеголєв може отримати довічне ув’язнення.