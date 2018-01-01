Суд продовжив арешт полковнику Без'язикову

Без'язиков знаходиться під вартою в СІЗО

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваного у співпраці з розвідкою «ДНР» полковника Збройних сил України Івана Без'язикова до 11 лютого включно. Про це повідомив його адвокат Віталій Титич. «До 11 лютого включно продовжено запобіжний захід. Суд, на мою думку, скоїв, як мінімум, порушення прав людини, яке



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Іван Без'язиков

Без'язиков знаходиться під вартою в СІЗО

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваного у співпраці з розвідкою «ДНР» полковника Збройних сил України Івана Без'язикова до 11 лютого включно.

Про це повідомив його адвокат Віталій Титич.

«До 11 лютого включно продовжено запобіжний захід. Суд, на мою думку, скоїв, як мінімум, порушення прав людини, яке тягне на дисциплінарне стягнення», - сказав Титич.

На даний момент Без'язиков перебуває під вартою в СІЗО в Києві.

Наступне засідання призначили на 15 січня.

Нагадаємо, 12 грудня 2016 року Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з «ДНР».

За даними СБУ, військовий розвідник, полковник ЗСУ, звільнений з полону бойовиків влітку 2016 року, Іван Без'язиков мав посвідчення, підписане ватажком «ДНР» Олександром Захарченком.

Наприкінці грудня 2016 року Служба безпеки України на офіційному каналі YouTube оприлюднила телефонні розмови полковника ЗСУ Івана Без’язикова щодо його співпраці з бойовиками, підконтрольними спецслужбам РФ.

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Джерело: РБК-Україна