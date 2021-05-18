Домашній арешт Медведчука оскаржили і прокурори, і його адвокати

Соратники Медведчука не згодні з домашнім арештом Медведчука і подали апеляцію до суду

Прокурори наполягають на арешті з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн

Офіс генпрокурора оскаржив цілодобовий домашній арешт нардепа від проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.

«Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду про застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту», – повідомили в пресслужбі відомства, пише Інтерфакс-Україна.

Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн.

Тим часом захист Медведчука теж подав апеляцію на рішення суду.

«Адвокати внесли апеляцію на ухвалу Печерського суду про домашній арешт Медведчука», – повідомив однопартієць Медведчука Ренат Кузьмін у Facebook.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. 14 травня на Медведчука вдягли електронний браслет.

Прокурор під час засідання зазначив, що кримінальні правопорушення, що інкримінуються Медведчуку, відносяться до особливо тяжких, оскільки передбачають можливість покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Тим часом Росія ліквідує компанію, через яку Медведчук отримав підозру.

Між іншим, за даними соцопитування 53% українців підтримують санкції проти Медведчука.