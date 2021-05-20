Захисники Медведчука розповіли, скільки він буде сидіти вдома

Суд відправив Медведчука під домашній арешт

Лідер «Опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук відбуватиме домашній арешт за постійним місцем проживання, яке вказував під час судового засідання. Про це адвокат Медведчука Богдан Коваль розповів в інтерв’ю «Главкому».

Коваль повідомив, скільки може тривати домашній арешт.

«60 діб з дня винесення ухвали. До того моменту, або доки апеляційний суд не скасує ухвалу, або не змінить запобіжний захід. Або як варіант – доки прокурор не закриє кримінальне провадження. Але ви ж розумієте, що це дуже малоймовірний варіант», - сказав захисник Медведчука.

За словами адвоката, «Медведчук сумлінно виконує всі покладені процесуальні обов'язки».

Нагадаємо, Медведчука звинувачують у державній зраді та розграбуванні ресурсів в окупованому Криму. Другий епізод стосується передачі Медведчуком Козаку, коли той перебував в Росії, секретних даних про прихований підрозділ збройних сил України.

Третій – про створення організації «Промінь», яка, за версією слідства, мала опікуватись українцями, які виїжджатимуть до Росії на роботу чи навчання, та через них впливати на внутрішню українську політику та поширювати пропаганду.

Процесу передував «злив» плівок, на яких Медведчук обговорює різні делікатні речі із російськими можновладцями. Але вони поки до справи не долучені, як і попередні звинувачення Медведчука та Козака у фінансуванні тероризму.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. 14 травня на нього вдягли електронний браслет.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данілов припускає можливість обміну Віктора Медведчука – у разі його засудження – на українців, ув’язнених у російських тюрмах, але таке рішення може приймати тільки президент.