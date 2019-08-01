Суд скасував перерахунок голосів на окрузі Пашинського



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Народний депутат Сергій Пашинський Автор фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Апеляційний суд скасував рішення Житомирського окружного адміністративного суду

Апеляційний суд скасував рішення житомирського суду про перерахунок голосів в 64-му окрузі на виборах в Раду, де балотувався Сергій Пашинський. Про це 1 серпня повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук на брифінгу.

За її словами, перерахунок голосів мав би серйозний вплив на час підведення підсумків голосування.

«64 округ, де рішенням Житомирського окружного адміністративного суду було зобовязано провести перерахунок на 292 виборчих комісіях. Це рішення, яке мало б серйозний вплив на час підведення підсумків голосування. Хочу повідомити, що вчора сьомий апеляційний суд скасував рішення житомирського суду», - повідомила вона.

Суд відмітив, що позивач використав всі можливості судового розгляду під час якого він мав змогу навести свої аргументи. Також, за її словами, суд зробив висновок, що той факт, що позивач не досяг успіху не є свідченням порушення.

28 липня Житомирський окружний адміністративний суд зобов'язав Окружну виборчу комісію округу №64 (Коростень) перерахувати голоси на вибори у Верховну раду на всіх виборчих дільницях округу.

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Раніше повідомлялось, нардеп 8-го скликання Сергій Пашинський програє вибори на окрузі№64 на Житомирщині своєму супернику з партії «Слуга народу». Про це свідчили дані на сайті ЦВК станом на 15 годину 22 липня.

22 липня також Нацполіція направила на Житомирщину гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР – для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на №64 ОВК.

Згодом повідомлялося, що правоохоронці відправили групи спецпризначенців на гелікоптерах на виборчі округи №50 та №64 як превентивні заходи для недопущення правопорушень.