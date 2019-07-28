Вчитель від «Слуги народу» домігся перерахунку голосів на окрузі у Коростені



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Раніше повідомлялося, що в окрузі №64 в Житомирській області переміг народний депутат 8 скликання Володимир Арешонков Фото: Главком

Суд зобов’язав ОВК перерахувати голоси на окрузі, де програли Пашинський і кандидат від «Слуги народу»

Житомирський окружний адмінсуд зобов'язав окружну виборчу комісію округу №64 в Коростені перерахувати голоси на всіх виборчих дільницях округу.

Про це повідомляє Житомир.info.

«Зобов'язати окружну виборчу комісію одномандатного виборчого округу №64 здійснити повторний підрахунок голосів по виборчій документації на всіх виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі №64», - йдеться в постанові суду.

Таким чином суд задовольнив позов довіреної особи кандидата від партії «Слуга народу» В'ячеслава Сігачова, який просив визнати протиправними дії ОВК, скасувати протокол про підсумки голосування та зобов'язати окружну комісію округу №64 здійснити повторний підрахунок голосів на всіх виборчих дільницях (їх у цьому окрузі 299).

Під час засідання суду Сігачов заявив про погрози своїй сім'ї.

«Були анонімні погрози життю моїх дітей і моїй сім'ї. І мене змушували визнати результати цих виборів», - сказав він.

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Раніше повідомлялося, що в окрузі №64 в Житомирській області переміг народний депутат 8 скликання, член фракції БПП, самовисуванець Володимир Арешонков. За даними ЦВК, він набрав 27,63% голосів, тоді як кандидат від «Слуги народу» В'ячеслав Сигачов - 26,83%.

Нагадаємо, 64-й округ був в списку восьми проблемних, де «Слуга народу» намагається перерахувати голоси. В президентській політсилі пояснили, що «через фальсифікації в окрузі партія подала в суд, щоб в ОВК прийняли рішення про перерахунок голосі».

В «Опорі» вказували, що технологія двійників спрацювалав 64-му окрузі. Так самовисуванець Анатолій Арешков, який вказав місцем роботи ПП «Слуга Народу!», набрав 5 872 голоси. Враховуючи, що різниця голосів менше однією тисячі, технологія виявилась дієвою.

Також цей округ відомий тим, що тут балотується також нардеп Сергій Пашинський (набрав 18,04% голосів), а також тим, що сюди 22 липня на гелікоптері прибув спецзагін поліцейських тактико-оперативного реагування (ТОР).

Рішення направити в Коростень вертольотом Мі-8 сили поліції було прийняте після аналізу оперативної обстановки та інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій – до окружної виборчої комісії №64, пояснили тоді в Нацполіції.

По багатомандатному окрузі №64 найбільше голосів набрала «Слуга народу» - 47,45%. «Батьківщина» отримала 10,94%, «Опозиційна платформа – За життя» - 10,28%.