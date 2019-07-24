Вчитель від «Слуги народу» програв депутату від БПП на Житомирщині



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Володимир Арешонков ще залишиться працювати у Верховній Раді

Чинний народний депутат випередив місцевого вчителя від «Слуги народу» на 640 голосів

На 64-му окрузі в Коростені переміг чинний нардеп Володимир Арешонков. Після опрацювання 100% протоколів він набрав 27,63% (22 056) голосів.

За його головного опонента Вячеслава Сігачова із «Слуги народу» проголосували 26,83% (21 416) виборців. Таким чином різниця між кандидатами склала усього лише 640 голосів.

Нардеп з БПП переміг «слугу народу» та депутата з «Народного фронту»

Нагадаємо, цей округ відомий тим, що тут балотується також нардеп Сергій Пашинський (набрав 18,04% голосів), а також тим, що сюди 22 липня на гелікоптері прибув спецзагін поліцейських тактико-оперативного реагування (ТОР).

Рішення направити в Коростень вертольотом Мі-8 сили поліції було прийняте після аналізу оперативної обстановки та інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій – до окружної виборчої комісії №64, пояснили тоді в Нацполіції.

По багатомандатному окрузі №64 найбільше голосів набрала «Слуга народу» - 47,45%. «Батьківщина» отримала 10,94%, «Опозиційна платформа – За життя» - 10,28%.

На Житомирщині залишаються не опрацьовані протоколи тільки з 65-го округу, де програє нардеп Володимир Литвин.