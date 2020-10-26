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    Штепа не пройшла до другого туру виборів мера Слов’янська

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    Неля Штепа була мером Слов'янська у 2010-2014 роках - Штепа не пройшла до другого туру виборів мера Слов’янська
    Неля Штепа була мером Слов'янська у 2010-2014 роках

    За крісло мера змагатимуться кандидати від ОПЗЖ та «Опоблоку»

    Колишня очільниця Слов’янська Неля Штепа, яка юридично перебуває на лаві підсудних у справі про захоплення міста бойовиками так званої «ДНР», не пройшла до другого туру виборів мера міста.

    Про це повідомила очільниця Слов’янської територіальної виборчої комісії Надія Петрова, передає місцеве видання «Карачун».

    Вона зазначила, що станом на 16:00 підрахували 98% голосів.

    У другий тур виборів, за її словами, пройшли кандидати від проросійських «Опозиційної платформи – За життя» Павло Придворов (35% голосів) та «Опозиційного блоку» Вадим Лях (30,78%).

    Зазначимо, останній є чинним мером Слов’янська. У 2015 році він переміг на виборах, заявляючи, що підтримує Нелю Штепу.

    Нагадаємо, 22 вересня підозрювану у сепаратизмі Штепу зареєстрували кандидатом в мери Слов’янська. Слов'янська виборча територіальна комісія  зареєструвала Штепу як кандидата на пост мера Слов'янська від «Партії миру і розвитку».

    Штепа очолювала міськраду Слов'янська Донецької області в 2010-2014 роках.

    Нагадаємо, ще влітку у Донецькій області на вулицях міста Слов’янськ з'явилися білборди російською мовою з ексочільницею Слов’янська Нелею Штепою. 

    До відома, колишню очільницю міста Слов'янська Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року та під конвоєм відправили в управління СБУ в Харкові. Її звинувачували в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та створення терористичної групи чи організації, які спричинили загибель людей. 

    Наприкінці жовтня 2014 року прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт, де просила для Штепи довічного терміну. 20 вересня 2017 року суд змінив запобіжний захід — тримання під вартою і випустив Нелю Штепу під домашній арешт.

    прокуратура СБУ суд ДНР вибори Неля Штепа сепаратизм Донеччина арешт партії мер
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