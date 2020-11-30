Вимагала негайного ПЛР-тесту. Землячка Штепи побила дівчину-фельдшера «швидкої»

«Ще раз нагадуємо, що бригади екстреної медичної допомоги не проводять тестування на коронавірус ніяким методом»

В ніч на 29 листопада у місті Слов’янськ жінка накинулась з кулаками на фельдшерку швидкої екстреної допомоги, коли та приїхала на виклик до дитини з температурою.

Про це повідомляє Донецький Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

«Виїжджаючи сьогодні вночі на виклик з приводу підвищення температури тіла у дитини, фельдшер, а це була тендітна дівчина, навіть уявити собі не могла чим він закінчиться. А зікінчилось тим, що агресивна мати дитини, вимагаючи нецензурною лайкою проведення ПЦР, нанесла тілесні ушкодження фельдшеру, розбила пульсоксіметр та пошкодила сумку з медикаментами. Шокуючим також є той факт, що інші члени родини байдуже за всім цим неподобством спостерігали. На щастя з фельдшером все гаразд, в порівнянні з тим, що могло статись», - йдеться в повідомленні.

Медики викликали наряд поліції, яка склала протокол за фактом порушення.

«Ще раз нагадуємо, що бригади екстреної медичної допомоги не проводять тестування на коронавірус ніяким методом», - підкреслили у центрі.

Нещодавно уряд прийняв рішення, що мобільний Covid-госпіталь будуть розгортати у Слов’янську, а не в Краматорську, як планували раніше.

До слова, нещодавно у Слов'янську відзначилась скандалом ще одна жінка, яка накинулась на іншу пасажирку через те, що та розмовляє українсько. Поліція міста відкрила кримінальну справу щодо цього інциденту.

Додамо, що у Слов'янську переможцем місцевих виборів став чинний глава міста, представник Опозиційного блоку Вадим Лях. Колишня очільниця мерії Неля Штепа, яка юридично перебуває на лаві підсудних у справі про захоплення міста бойовиками так званої «ДНР», не пройшла до другого туру виборів мера міста.

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