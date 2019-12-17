Суд у Криму залишив під вартою двох фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір»



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Білял Аділов та Раїм Айвазов залишаться в СІЗО Сімферополя до 15 лютого 2020 року

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму 16 грудня не задовольнив апеляцію захисту двох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Біляла Аділова та Раїма Айвазова.

Таким чином вони залишаться в СІЗО Сімферополя до 15 лютого 2020 року, повідомляє громадська ініціатива «Кримська солідарність».

Зазначається, що на засіданні суду підсудні заявили про вимогу застосовувати стосовно них IV Женевську конвенцію. Адвокат Рустем Кяміл також заявив про те, що справа є політично мотивованою.

«Ви тут для того, щоб весь цей спектакль показати. Просто як лялька, яку тягнуть за мотузки. Рішення у вас вже готові. Мені від вас нічого не потрібно, і я вважаю цю справу незаконною щодо мене», –заявив під час засідання Айвазов.

Білял Аділов у своїй промові посилався на те, що є громадянином України і паспорт Росії отримав вимушено через події 2014 року.

Незважаючи на всі доводи сторони захисту, клопотання залишили без задоволення.

Нагадаємо, у фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Шабана Умерова у сімферопольському СІЗО стався серцевий напад.

Раніше окупанти в Криму залишили під вартою двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір».

Як повідомлялося, кримським татарам Зеврі Абсеїтову і Рустему Абільтарову, які перебувають у колонії у Ставропольському краї РФ, не надають необхідної медичної допомоги.

Раніше Людмила Денісова заявила, що в Російській Федерації утримують в в'язницях близько двох тисяч українців.

Нагадаємо, 9 грудня на «нормандському саміті» президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін полонених у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня. За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 людини можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії та Криму мова піде вже пізніше.

Також результати саміту прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він вважає, що результати саміту в «нормандському форматі» виключають кримських татар із майбутнього обміну полоненими.