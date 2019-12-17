Консул України в Ростові-на-Дону зустрівся з фігурантами «справи Хізб ут-Тахрір»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський

Українському консулу вдалося побачитися з кожним з вісьмох обвинувачених у справі

Громадське об’єднання «Кримська солідарність» повідомило, що генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський зустрівся з фігурантами другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

«Він обговорив з політв’язнями проблеми доступу до медичної допомоги в умовах слідчого ізолятора, проблему халяльного харчування, а також окремі аспекти загальних умов утримання. Крім того, консул розповів їм останні новини стосовно обмінного процесу між Україною і Росією», – йдеться в повідомленні.

За словами Малишевського, йому вдалося побачитися з кожним з вісьмох обвинувачених у справі.

«Підсумувати складно, розмови заходили в різні боки, але один висновок у мене однозначний – наскільки ці люди, наші громадяни, «чужорідні тіла» в цій абсолютно чужій для них російській пенітенціарній системі, наскільки складно, з їхнім інтелектом, відкритістю і життєлюбством перебувати в її темних стінах. Не кажучи про жорстоку розлуку з батьками, дружинами, дітьми, родичами і близькими», – зазначив консул України.

Нагадаємо, у фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Шабана Умерова у сімферопольському СІЗО стався серцевий напад.

Раніше окупанти в Криму залишили під вартою двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір».

Як повідомлялося, кримським татарам Зеврі Абсеїтову і Рустему Абільтарову, які перебувають у колонії у Ставропольському краї РФ, не надають необхідної медичної допомоги.