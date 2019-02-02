Суд відмовився арештувати чоловіка, який облив зеленкою Вілкула



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Суд обрав Солощенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 60 діб Фото: Національний корпус

Рішення суд ухвалив, обираючи чоловіку запобіжний захід

Бердянський міськрайонний суд не став арештовувати Олександра Солощенка, який 1 лютого облив зеленкою кандидата в президенти Олександра Вілкула. Про це повідомив «Національний корпус».

За його даними, таке рішення суд ухвалив, обираючи чоловіку запобіжний захід.

«2 лютого адвокати Азовського руху переконали Бердянський суд звільнити з-під варти затриманого вчора після акції стосовно «зеленого Вілкула» керівника місцевого осередку «Нацкорпусу» Олександра Солощенка», - йдеться у повідомленні.

Натомість суд обрав Солощенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 60 діб. Суд врахував, що інкримінований злочин не відноситься до тяжких. Також було враховано сімейний стан, характеристику та особу підозрюваного. Солощенко має з’являтись до слідчого за першою вимогою та не полишати Бердянська без дозволу слідчого.

Нагадаємо, у Бердянську місцеві активісти облили зеленкою кандидата у президенти від Опоблоку Олександра Вілкула.