Заступнику мера Слов'янська оголосили підозру за буремні події 2014 року



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У 2014 році Віктор Воропаєв брав активну участь в організації сепаратистського референдуму

Чиновник підозрюється у посяганні на територіальну цілісність України

Заступнику Слов’янського міського голови оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України та сприянні діяльності терористичної групи чи терористичної організації.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

Зазначається, що посадовця підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (інше сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2014 року 51-річний чоловік, обіймаючи посаду депутата Слов’янської міської ради та будучи головуючим на 62 позачерговій сесії Слов’янської міської ради 6 скликання, вніс до повістки дня сесії питання про внесення змін до структури апарату міської ради та його виконавчих органів та введення додаткової штатної одиниці, а саме – голови виконавчого комітету, затвердивши на вказаній посаді шляхом подальшого голосування Пономарьова В.В, який безпосередньо брав участь в озброєному захопленні м. Слов’янська бойовиками терористичної організації «ДНР».

Крім того, посадовець, діючи умисно, з метою зміни меж території та державного кордону України, вніс на розгляд депутатів, особисто проголосував «за» та підписав рішення міської ради про доручення виборчій комісії організувати та провести у м. Слов’янську та Слов’янському районі незаконний референдум щодо самовизначення так званої ДНР.

У подальшому на підставі вказаного рішення проведено незаконне голосування та протоколи з результатами так званого волевиявлення громадян передано озброєним бойовикам.

На даний час до суду спрямовано клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За інформацією місцевого видання 6262, йдеться про Віктора Воропаєва. Заступником мера він став в 2016 році, після того як за його призначення проголосували депутати на сесії місцевої міськради. До цього він займався питаннями переселенців і соцзахистом.

Раніше стало відомо, що «народний мер» окупованої Горлівки виявився українським розвідником.