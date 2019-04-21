Суд виніс рішення щодо зняття Зеленського з виборів



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Колегія суддів Шостого апеляційний суду Києва провела у нарадчій кімнаті більше години Скріншот з відео

Рішення може бути оскаржене у Верховному Суді впродовж двох днів

Вночі 21 квітня Шостий апеляційний суд Києва розглянув позов з вимогою анулювати реєстрацію Володимира Зеленського кандидатом у президенти.

Розгляд справи №855/124/19 про визнання порушень у підкупі виборців та скасування рішення ЦВК № 153 від 30.01.2019 р. про реєстрацію кандидата Зеленського розпочався у суботу близько 22:00 та тривав до 01:04 неділі.

Позов до суду подав юрист та спостерігач за виборами від громадської організації «Українська асоціація акціонерів» Андрій Хілько.

Його обурило те, що Зеленський безкоштовно роздавав квитки на дебати на «Олімпійському».Також Хілько заперечив що офіційно представляє інтереси Петра Порошенка.

Натомість представники Зеленського та ЦВК наполягали на тому, що роздача квитків на дебати не є підкупом виборців.

Колегія суддів провела у нарадчій кімнаті більше години та винесла рішення, що вимоги позивача не підлягають задоволенню.

«Позивач не надав суду достатньої кількість доказів для зняття кандидата з виборів», - зазначила суддя. Також Хілько має заплатити 1536 грн судового збору.

Рішення може бути оскаржене у Верховному Суді впродовж двох днів.

Перед засіданням суду головний юрист передвиборного штабу Зеленського Вадим Галайчук заявив, що «немає жодних правових підстав для подання даного позову і його задоволення, він не має жодних перспектив».

Як відомо, 21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів.

У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

19 квітня на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.