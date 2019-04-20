Позов про скасування реєстрації Зеленського кандидатом безперспективний - юрист штабу
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Розсилка
Юрист Зеленського стверджує, що позивач відомий подачею ряду «дивних» позовів
Поданий у Шостий апеляційний адміністративний суд позов спостерігача за виборами від громадської організації «Українська асоціація акціонерів» Андрія Хілька про скасування реєстрації Володимира Зеленського кандидатом в президенти не має ніякої перспективи і є абсолютно безпідставним.
Про це заявив головний юрист передвиборного штабу Зеленського Вадим Галайчук.
«Немає жодних правових підстав для подання даного позову і його задоволення, він не має жодних перспектив», - сказав він в коментарі «Уніан».
Галайчук вказав, що позивач Хилько відомий подачею ряду таких «дивних» позовів. Зокрема, раніше він подав позов про те, що зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном нібито була незаконною «передвиборною агітацією».
Раніше стало відомо, що у суботу, 20 квітня, ввечері шостий апеляційний суд Києва розгляне позов з вимогою анулювати реєстрацію Володимира Зеленського кандидатом у президенти.
Юриста Андрія Хілька обурило те, що Зеленський безкоштовно роздавав квитки на дебати на «Олімпійському».Також Хілько заперечив що офіційно представляє інтереси Петра Порошенка.