Нацбанк не побачив ризику відтоку валюти з України



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У Нацбанку вважають, що нарощення притоку іноземних інвестицій у державний борг України є позитивним явищем

У Національному банку України не бачать ризику відтоку валюти з України у зв'язку з виходом іноземних інвесторів з придбаних напередодні державних облігацій.

Про це повідомив голова Національного банку України Яків Смолій під час брифінгу, присвяченому монетарній політиці.

Зокрема, у Нацбанку не вважають, що суттєві інвестиції інвесторів у державний борг, здійснені на початку 2019 року та термін за якими добігає кінця, можуть призвести до зростання курсу валют через те, що інвестори забажають забрати свої вкладення з України у вигляді валюти.

«Цей портфель (інвестицій іноземних інвесторів у державних боргових облігаціях ред.) диверсифікований за термінами, і сьогодні ми не бачимо одномоментного виходу іноземних інвесторів з цього портфеля», — повідомив голова Нацбанку.

Більше того, у Нацбанку вважають, що нарощення притоку іноземних інвестицій у державний борг України є позитивним явищем, яке дасть змогу уряду вчасно розраховуватись за державним боргом.

Зазначимо, що від початку року обсяг іноземних інвестицій в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) зріс у 7 разів — до 40 мільярдів гривень

Нагадаємо, що в останній тиждень травня 2019 року Нацбанк перейшов до продажу валюти з міжнародних резервів через різкий стрибок курсу валют. Так, Нацбанк продав 43 мільйони доларів.

За розрахунками голови ради НБУ Богдана Данилишина, протягом літа ситуація на валютному ринку може погіршитися ще більше. Зокрема, на це вплине вихід іноземних інвесторів із короткострокових державних облігацій України (інвестори, які купили облігації на початку року за валюту, отримають номінал та відсотковий дохід за цими цінними

Міжнародні резерви (або золотовалютні резерви) — це грошові та фінансові накопичення держави у світових валютах (доларах, євро) та дорогоцінних металах. Вони необхідні для того, аби коригувати курс національної валюти (продажем валюти за встановленим курсом Нацбанк може регулювати курс валют) та розраховуватись за валютними зобов’язаннями держави.