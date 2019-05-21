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    Економіка та фінанси

    Нацбанк посилив вимоги щодо кредитів

    • Розсилка
    Нацбанк посилив вимоги щодо кредитів

    Банк повинен буде класифікувати за найгіршим класом боржника, щодо якого в Кредитному реєстрі є інформація про дефолт в інших банках

    Банки в Україні посилять роботу з оцінки кредитних ризиків за рахунок використання даних із Кредитного реєстру. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

    «НБУ запроваджує порядок урахування банками інформації з Кредитного реєстру НБУ під час розрахунку розміру кредитного ризику», - вказали у регуляторі.

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    Згідно з запроваджуваними вимогами, банк повинен буде класифікувати за найгіршим класом боржника-фізичну особу, щодо якої в Кредитному реєстрі є інформація про дефолт цього боржника в інших банках.

    Також банк має понижувати клас боржника – юридичної особи, у тому числі до найгіршого, якщо в Кредитному реєстрі є інформація про дефолт або високу ймовірність дефолту цього боржника в інших банках.

    Унесені зміни підвищать якість оцінки банками кредитного ризику завдяки врахуванню стану виконання боржником своїх зобов’язань в інших банківських установах, використовуючи при цьому інформацію з Кредитного реєстру, переконані у НБУ.

    Відповідні зміни до положення №351 унесені постановою правління НБУ, яка набуває чинності з 21 травня 2019 року.

    Вимоги будуть застосовуватись у тестовому режимі з 1 липня 2019 року та стануть обов’язковими для виконання з 1 грудня 2019 року. Поступове впровадження зазначених вимог до оцінки кредитного ризику дозволить банкам доопрацювати внутрішні положення та налаштувати IT-системи.

     

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