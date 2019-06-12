SkyUp не збирається скасовувати жодного рейсу



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Український лоукостер компанія SkyUp Airliness розпочала польоти у травні 2018 року

У компанії заявляють, що Баришівський районний суд Київської області не мав права призупиняти ліцензію компанії

Літаки авіакомпанії SkyUp Airlines не припинятимуть польоти. Всі рейси виконуються згідно з розкладом.

Про це повідомляє компанія SkyUp Airlines.

«SkyUp Airlines працює у звичайному режимі, всі рейси виконуються відповідно до заявленого розкладу», - йдеться у повідомленні.

У компанії заявляють, що Баришівський районний суд Київської області не мав права призупиняти ліцензію компанії на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів, оскільки підставою для ухвалення такого рішення став позов від людини, яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і, відповідно, ніколи не була її клієнтом.

Зазначимо, український лоукостер компанія SkyUp Airliness розпочала польоти у травні 2018 року. Компанія неодноразово повідомляла про затримки або відміну рейсів.

25 травня 2019 року стало відомо, що Баришівський районний суд Київської області ухвалив призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітрянним транспортом, яка видана ТОВ Авіакомпанія Скайап (SkyUp Airliness). В свою чергу, авіаперевізник в червні подав апеляцію до Апеляційного суду Київської області і наразі очікує на рішення суду.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну розібратися в ситуації.

Раніше Володимир Омелян різко засудив постанову Баришівського райсуду і заявив, що компанія SkyUp Airlines не припинятиме польоти.