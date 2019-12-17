Суд заочно заарештував ексзаступника гендиректора Східного гірничо-збагачувального комбінату



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Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Ілюстративне фото

Колишнього посадовця підозрюють у розтраті 25,4 млн грн

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього заступника генерального директора державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» за підозрою в розтраті 25,4 млн гривень. Про це йдеться у матеріалах суду.

Слідство встановило, що в лютому-травні 2015 року екскерівник Східного ГЗК уклав з директором «Торгового дому «Еко-Сервіс» (обидва - Жовті Води, Дніпропетровська область) додаткові угоди до договору на закупівлю мінералів (сірки) для потреб підприємства, в результаті чого ціну за одиницю товару було незаконно збільшено на 31%, а в подальшому на 57%, що призвело до збитків для підприємства в сумі 25,4 млн грн.

При цьому закупівля Східним ГЗК сірки щоразу здійснювалася із залученням не менше трьох посередників, що призводило до завищення на кожному етапі кінцевої ціни на ці мінерали.

Дії підозрюваних кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

У матеріалах суду вказано, що 11 листопада ексзаступника гендиректора Східного ГЗК було оголошено в міжнародний розшук.

Нагадаємо, на початку жовтня НАБУ заочно повідомило ексзаступнику гендиректора Східного ГЗК і директору «Еко-Сервіс» про підозру в розтраті 25,4 млн грн.