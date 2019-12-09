Кум директора ДБР Щербина вийшов із СІЗО після внесення застави 2 млн гривень



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Ігор Щербина на судовому засіданні

Заставу було внесено в п'ятницю 6 грудня

Колишній начальник Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, кум директора ДБР Романа Труби Ігор Щербина вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави в розмірі 2,1 мільйони гривень. Про це повідомило джерело у правоохоронних органах.

«Заставу було внесено в п'ятницю 6 грудня», - повідомив співрозмовник.

За його словами, Щербина вийшов із СІЗО того ж дня.

Нагадаємо, 5 грудня Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігоря Щербину і встановив заставу в розмірі 2,1 млн гривень.

Як повідомлялось, 3 грудня НАБУ повідомило соратнику глави Державного бюро розслідувань Романа Труби Щербині про підозру у вимаганні $150 тис. хабара за закриття справи ДБР.

Ігор Щербина — ексначальник головного слідчого управління ГПУ в 2014—2015 роках. А Труба був його заступником в управлінні ГПУ і працював під керівництвом Щербини. Джерела у прокуратурі підтвердили Главкому, що Роман Труба є кумом Ігоря Щербини.

До слова, адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що директор ДБР Роман Труба в інтерв’ю виданню «Лівий берег» «фактично визнав себе винним у систематичних порушеннях закону».

Також нагадаємо, що 3 грудня Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження ДБР.

Джерело: Українські новини