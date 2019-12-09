Кум директора ДБР Щербина вийшов із СІЗО після внесення застави 2 млн гривень
Заставу було внесено в п'ятницю 6 грудня
Колишній начальник Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, кум директора ДБР Романа Труби Ігор Щербина вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави в розмірі 2,1 мільйони гривень. Про це повідомило джерело у правоохоронних органах.
«Заставу було внесено в п'ятницю 6 грудня», - повідомив співрозмовник.
За його словами, Щербина вийшов із СІЗО того ж дня.
Нагадаємо, 5 грудня Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігоря Щербину і встановив заставу в розмірі 2,1 млн гривень.
Як повідомлялось, 3 грудня НАБУ повідомило соратнику глави Державного бюро розслідувань Романа Труби Щербині про підозру у вимаганні $150 тис. хабара за закриття справи ДБР.
Ігор Щербина — ексначальник головного слідчого управління ГПУ в 2014—2015 роках. А Труба був його заступником в управлінні ГПУ і працював під керівництвом Щербини. Джерела у прокуратурі підтвердили Главкому, що Роман Труба є кумом Ігоря Щербини.
До слова, адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що директор ДБР Роман Труба в інтерв’ю виданню «Лівий берег» «фактично визнав себе винним у систематичних порушеннях закону».
Також нагадаємо, що 3 грудня Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження ДБР.
Джерело: Українські новини