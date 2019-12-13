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    Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити справу щодо Труби та Богдана

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    Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити справу щодо Труби та Богдана

    Заяву до суду подав адвокат Петра Порошенка Ігор Головань

    Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою Ігоря Голованя в інтересах Петра Порошенка про вчинення кількома особами, зокрема, але не виключно, директором ДБР Романом Трубою, керівником Офісу президента України Андрієм Богданом, заступником керівника Офісу президента Андрієм Смирновим кримінальних правопорушень із попередньою кваліфікацією:

    • за ч. 2 ст. 344 КК України;
    • за ч. 1-2 ст. 369 п. 2 КК України;
    • за ч. 2 ст. 387 КК України;
    • замаху на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 372 КК України.
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    Нагадаємо, раніше суд Панами закрив справу проти Порошенка, що яку ініціював ексчиновник часів Януковича Андрій Портнов.

    Петро Порошенко суд НАБУ адвокат Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд Андрій Портнов
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