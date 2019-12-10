Суд заарештував майно начальника департаменту Офісу президента Кондзелі



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Раніше суд залишив чинним домашній арешт очільниці департаменту Офісу президента Світлани Кондзелі

За словами джерела у правоохоронних органах, арешт накладено на нерухомість чиновниці, зокрема, квартиру і землю, також заарештовано її автомобіль і банківські рахунки

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно начальника департаменту доступу до публічної інформації Офісу президента Світлани Кондзелі, яка підозрюється в отриманні $150 тис. хабара. Про це повідомило джерело у правоохоронних органах.

«Все майно заарештовано», - сказав співрозмовник агентства.

За словами правоохоронця, арешт накладено на нерухомість Кондзелі, зокрема, квартиру і землю.

Також заарештовано її автомобіль і банківські рахунки.

Раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував до керівниці одного з Головних департаментів Офісу президента України Світлани Кондзелі запобіжний захід у вигляді цілодового домашнього арешту.

Також ВАКС обрав запобіжні заходи іншим двом підозрюваним у справі. Зокрема, екс-заступниці міністра культури Вікторії Лісничій суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із альтернативою застави у розмірі 576 тис. 300 гривень.

Як відомо, Ліснича разом із головою департаменту Офісу президента Світланою Кондзелею фігурує у корупційному скандалі - вимаганням $300 тис. за сприяння у призначенні на посаду у НАК «Нафтогазі України».

Раніше повідомлялося, що глава департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлана Кондзеля отримала 150 тисяч доларів хабаря. Вона просила ці гроші за призначення на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» і заявляла, що вирішує будь-яку проблему через зв'язки на Банковій.

Згодом стало відомо, що вона діяла разом зі спільниками.

Між іншим, раніше Ліснича кардинально змінила зовнішність.

Джерело: Українські новини