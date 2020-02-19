Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Нефьодова



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Голова державної митної служби Максим Нефьодов

Колишній заступник міністра Мінекономрозвитку, а нині головний митник може бути причетний до завдання збитків державі на суму 40 млн грн

Вищий антикорупційний суд зобов’язав уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, де фігурує голова державної митної служби Максима Нефьодова.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Вищого антикорупційного суду від 11 лютого.

До антикорупційного суду звернувся скаржник, ім’я якого не розкривається. Він зазначив, що 23 січня написав заяву до НАБУ про можливе вчинення злочину групою осіб на чолі з колишнім заступником міністра Мінекономрозвитку, а нині керівником митниці України Максимом Нефьодовим.

За твердженням заявника, мова йде систематичне отримування хабарів за поставки горючих і несертифікованих панелей на ринок України на підставі фіктивного аудиту заводів-постачальників. В результаті таких дій державі було завдано збитків на понад 40 млн грн.

Після реєстрації заяви Національне антикорупційне бюро відмовилося відкривати провадження за викладеною інформацією. Це спонукало заявника звернутися до суду.

«Враховуючи той факт, що детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування злочинів, на які посилається заявник, у слідчого судді є підстави вважати, що уповноважені особи НАБУ допустили бездіяльність. Вона полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань впродовж 24 годин після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення. Відомості, викладені у заяві від 23 січня 2020 року містять об`єктивні дані, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, які підслідні Національному антикорупційному бюро України. Саме тому вони потребують дослідження у рамках досудового розслідування детективами НАБУ. Слідчим суддею зазначені обставини не можуть бути перевірені під час розгляду скарги. Не можна дійти однозначного висновку про необґрунтованість цієї заяви», - наголосив слідчий суддя Тимур Хамзін.

Як відомо, протягом 2015-2019 років Максим Нефьодов працював першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України.

У червні 2019 року він виграв конкурс на посаду глави нової Державної митної служби.