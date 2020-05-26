Суд зобов'язав Венедіктову відкрити справу проти керівництва САП



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Ірина Венедіктова звинуватила керівництво і прокурорів САП у численних порушеннях

До суду надійшла скарга на бездіяльність Офісу генпрокурора щодо розслідування цих фактів

Печерський районний суд Києва зобов'язав генерального прокурора Ірину Венедіктову або уповноваженого замгенпрокурора відкрити кримінальне провадження щодо керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про можливе перевищення влади, порушення недоторканності житла, втручання в діяльність державного діяча при розслідуванні справи проти колишнього депутата Верховної Ради Георгія Логвинського.

Про це сказано в матеріалах суду.

До суду надійшла скарга на бездіяльність Офісу генпрокурора щодо розслідування цих фактів.

В обґрунтування доказів скарги заявник зазначив, що в інтересах Логвинського подав до Офісу генерального прокурора заяву про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 162, ст. 183, ч. 2 ст. 344, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу, скоєні в його відношенні та щодо членів його сім'ї співробітниками НАБУ і керівництвом САП.

Адвокат просив відкрити справу і визнати свого клієнта постраждалим у кримінальному провадженні.

При цьому Офіс генпрокурора не відкрив справу.

Адвокат зазначає, що в його заяві про скоєння кримінальних злочинів повідомлялося про те, що співробітники НАБУ і керівництво САП при провадженні досудового розслідування у справі «Мандарин Оіл» здійснюють фальсифікацію доказів і проводять розслідування щодо Логвинського всупереч наявному в нього дипломатичному імунітету.

Суд задовольнив позов адвоката ексдепутата Ради і зобов'язав Офіс генпрокурора в особі генпрокурора або його заступника відкрити кримінальне провадження за вищевказаними фактами.

Нагадаємо, колишній депутат від політичної партії «Народний фронт» Георгій Логвинський заперечує свою причетність до привласнення 54 млн гривень з державного бюджету.