Генпрокурор: системні прорахунки у роботі САП свідчать про споглядальну позицію



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Ірина Венедіктова звинуватила керівництво і прокурорів САП у численних порушеннях Фото: РБК-Україна

Венедіктова звинуватила Антикорупційну прокуратуру у порушеннях і пообіцяла розібратися

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у численних порушеннях. Генпрокурор пообіцяла відреагувати на таку роботу САП.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За словами Венедіктової, в актуальних та резонансних процесах прокурори САП по 2, 3, а іноді і 4 роки не можуть повідомити чиновникам про підозру і завершити слідство.

«Вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень показав про численні порушення і неналежне виконання службових обов'язків керівництвом і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», - повідомила генпрокурор.

Вона зазначила, що такі системні прорахунки в роботі прокурорів САП свідчать про споглядальну позицію і повній відсутності адекватних заходів з боку керівництва цієї прокуратури.

«...Така безпорадність не може більше залишатися без реагування генерального прокурора. Я просто не маю права підвести очікування громадян України, президента і моїх колишніх колег по роботі в парламенті. І не підведу», - зазначила Венедіктова.