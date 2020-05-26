Генпрокурор: системні прорахунки у роботі САП свідчать про споглядальну позицію
Венедіктова звинуватила Антикорупційну прокуратуру у порушеннях і пообіцяла розібратися
Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у численних порушеннях. Генпрокурор пообіцяла відреагувати на таку роботу САП.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
За словами Венедіктової, в актуальних та резонансних процесах прокурори САП по 2, 3, а іноді і 4 роки не можуть повідомити чиновникам про підозру і завершити слідство.
«Вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень показав про численні порушення і неналежне виконання службових обов'язків керівництвом і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», - повідомила генпрокурор.
Вона зазначила, що такі системні прорахунки в роботі прокурорів САП свідчать про споглядальну позицію і повній відсутності адекватних заходів з боку керівництва цієї прокуратури.
«...Така безпорадність не може більше залишатися без реагування генерального прокурора. Я просто не маю права підвести очікування громадян України, президента і моїх колишніх колег по роботі в парламенті. І не підведу», - зазначила Венедіктова.