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    Генпрокурор: системні прорахунки у роботі САП свідчать про споглядальну позицію

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    <span>Ірина Венедіктова звинуватила керівництво і прокурорів САП у численних порушеннях</span> - Генпрокурор: системні прорахунки у роботі САП свідчать про споглядальну позицію
    Ірина Венедіктова звинуватила керівництво і прокурорів САП у численних порушеннях
    Фото: РБК-Україна

    Венедіктова звинуватила Антикорупційну прокуратуру у порушеннях і пообіцяла розібратися

    Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у численних порушеннях. Генпрокурор пообіцяла відреагувати на таку роботу САП.

    Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

    За словами Венедіктової, в актуальних та резонансних процесах прокурори САП по 2, 3, а іноді і 4 роки не можуть повідомити чиновникам про підозру і завершити слідство.

    «Вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень показав про численні порушення і неналежне виконання службових обов'язків керівництвом і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», - повідомила генпрокурор.

    Вона зазначила, що такі системні прорахунки в роботі прокурорів САП свідчать про споглядальну позицію і повній відсутності адекватних заходів з боку керівництва цієї прокуратури.

    «...Така безпорадність не може більше залишатися без реагування генерального прокурора. Я просто не маю права підвести очікування громадян України, президента і моїх колишніх колег по роботі в парламенті. І не підведу», - зазначила Венедіктова.

    Генпрокурор САП розслідування Ірина Венедіктова
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