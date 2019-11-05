Суд звільнив із під варти обвинувачених у подвійному вбивстві у Нікополі



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Рішення ухвалила колегія Дніпропетровського апеляційного суду

Романа Жмурка та Дениса Подоляка — у лютому 2016 року обвинувачених у подвійному вбивстві Іллі Боднара та Різвана Тапаєва, батько якого в листопаді 2017 підірвав залу нікопольського суду, звільнили з під варти.

Рішення ухвалила колегія Дніпропетровського апеляційного суду.

Про це hromadske повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Раніше Нікопольський міськрайонний суд продовжив термін тримання під вартою фігурантам, але захист подав апеляцію.Колегія суддів Дніпропетровського апеляційного суду у складі Алли Пістун, Василя Коваленка, Алли Іванової змінила запобіжний захід обвинуваченим з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Водночас прокурор просив відмовити у задоволенні апеляції та залишити фігурантів під вартою.

Нагадаємо, 10 лютого 2016 року в Нікополі в автомобілі Geely Emgrand вбили двох чоловіків — Різвана Тапаєва та Іллю Боднара. Поліція затримала трьох підозрюваних у скоєнні злочину — Дениса Подоляка, Романа Жмурко та Сергія Вороновського.