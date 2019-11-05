  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суд звільнив із під варти обвинувачених у подвійному вбивстві у Нікополі

    • Розсилка

    Рішення ухвалила колегія Дніпропетровського апеляційного суду

    Романа Жмурка та Дениса Подоляка — у лютому 2016 року обвинувачених у подвійному вбивстві Іллі Боднара та Різвана Тапаєва, батько якого в листопаді 2017 підірвав залу нікопольського суду, звільнили з під варти.

    Рішення ухвалила колегія Дніпропетровського апеляційного суду.

    Про це hromadske повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

    Раніше Нікопольський міськрайонний суд продовжив термін тримання під вартою фігурантам, але захист подав апеляцію.Колегія суддів Дніпропетровського апеляційного суду у складі Алли Пістун, Василя Коваленка, Алли Іванової змінила запобіжний захід обвинуваченим з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Водночас прокурор просив відмовити у задоволенні апеляції та залишити фігурантів під вартою.

    Нагадаємо, 10 лютого 2016 року в Нікополі в автомобілі Geely Emgrand вбили двох чоловіків — Різвана Тапаєва та Іллю Боднара. Поліція затримала трьох підозрюваних у скоєнні злочину — Дениса Подоляка, Романа Жмурко та Сергія Вороновського.

    суд арешт поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ