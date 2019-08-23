Вишинський не просив про обмін у Росію – адвокат



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Кирила Вишинського звинувачують у державній зраді

За словами адвоката Андрія Доманського, Вишинський відмовляється визнавати свою провину у держзраді

Головний редактор «РИА Новости-Украина» Кирило Вишинський відмовляється визнавати свою провину в державній зраді і не просив про обмін у Росію.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на адвоката Андрія Доманського.

«Він відмовляється визнавати свою провину», - повідомив Доманський у п'ятницю.

«Заяв на обмін він не писав», - додав адвокат Вишинського.

Коментуючи можливу зустріч представників Вишинського з уповноваженою з прав людини в Росії Тетяною Москальковою, яка у п'ятницю прибула до Києва, Доманський сказав: «Ні офіційно, ні неофіційно зі мною ніхто не зв'язувався, і жодної інформації не повідомляв».

Нагадаємо, Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України, перевезли до Херсона, де 17 травня Херсонський міськсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту до 13 липня. Херсонський суд вже кілька разів продовжував Вишинському термін тримання під вартою, а апеляційний суд підтверджував ці рішення.

Як відомо, російський омбудсмен Тетяна Москалькова у п’ятницю, 23 серпня, прибула до Києва.

Президент Володимир Зеленський 23 серпня повідомив, що перші результати щодо обміну утримуваними між Україною та Росією повинні бути в найближчі дні.

Нагадаємо, 22 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон під час переговорів обговорили російсько-українські відносини, у тому числі питання обміну утримуваними особами, але без конкретних прізвищ.

Російські ЗМІ пишуть, що Москва і Київ попередньо домовилися про обмін 33 росіян на 33 громадянина України без урахування головреда «РИА Новости» Кирила Вишинського.

Раніше Главком повідомляв, що українських політв'язнів і моряків можуть звільнити до кінця літа. За інформацією російських ЗМІ обмін знаходиться на фінальній стадії.

Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що не потрібно гнатися за сенсацією в питанні обміну утримуваними особами між Росією і Україною, а терпляче працювати на результат.

Правозахисники повідомили, що з Одеського СІЗО на обмін до Києва вивезли трьох обвинувачених у державній зраді: українців Дениса Хитрова та Олену Бобову, а також громадянина Молдови Петра Мельничука.

Також повідомлялось, що у московському СІЗО Лефортово прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що український політв’язень Микола Карпюк «вибув» з російської в’язниці «Володимирський централ». Адвокат вважає, що Карпюк міг «вибути» з тієї ж причини, що і політв’язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.