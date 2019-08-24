Омбудсмен РФ Москалькова зустрілася у СІЗО із пропагандистом Вишинським



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Тетяна Москалькова та Кирило Вишинський, архівне фото

Москалькова, напевно, переконувала Вишинського погодитися на обмін

Уповноважена з прав людини у Росії Тетяна Москалькова поспілкувалася у київському СІЗО із заарештованим за підозрою у держзраді головним редактором пропагандистського агентства «РИА Новости-Украина» Кирилом Вишинським.

Про це у суботу написав у Facebook представник організації «Український правовий контроль» Артур Журбенко.

«Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Миколаївна Москалькова знаходиться зараз під Лук’янівским СІЗО, у якому утримується журналіст Кирило Вишинський. Напередодні обговорюваних обмінів з РФ Москалькова, напевно, прибула переконати Вишинського погодитися на обмін, від якого він раніше публічно відмовився», – повідомив він.

Напередодні адвокат Вишинського заявив, що головний редактор «РИА Новости-Украина» відмовляється визнавати свою провину в державній зраді і не просив про обмін у Росію.

Як відомо, російський омбудсмен Тетяна Москалькова у п’ятницю, 23 серпня, прибула до Києва.

Вона заявила, що прибула до Києва для проведення «великої і серйозної роботи».

Президент Володимир Зеленський 23 серпня повідомив, що перші результати щодо обміну утримуваними між Україною та Росією повинні бути в найближчі дні.

Нагадаємо, 22 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон під час переговорів обговорили російсько-українські відносини, у тому числі питання обміну утримуваними особами, але без конкретних прізвищ.

Російські ЗМІ пишуть, що Москва і Київ попередньо домовилися про обмін 33 росіян на 33 громадянина України без урахування головреда «РИА Новости» Кирила Вишинського.

Раніше Главком повідомляв, що українських політв'язнів і моряків можуть звільнити до кінця літа. За інформацією російських ЗМІ обмін знаходиться на фінальній стадії.

Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що не потрібно гнатися за сенсацією в питанні обміну утримуваними особами між Росією і Україною, а терпляче працювати на результат.

Правозахисники повідомили, що з Одеського СІЗО на обмін до Києва вивезли трьох обвинувачених у державній зраді: українців Дениса Хитрова та Олену Бобову, а також громадянина Молдови Петра Мельничука.

Також повідомлялось, що у московському СІЗО Лефортово прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що український політв’язень Микола Карпюк «вибув» з російської в’язниці «Володимирський централ». Адвокат вважає, що Карпюк міг «вибути» з тієї ж причини, що і політв’язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.