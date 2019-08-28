Прокурори підтримали пом'якшення запобіжного заходу Вишинському



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Кирило Вишинський на суді Фото: Цензор.НЕТ

Українські прокурори заявили, що не проти зміни арешту на особисте зобов'язання

Українські прокурори заявили, що не проти зміни арешту на особисте зобов'язання керівнику порталу «РИА Новости Україна» Кирилу Вишинському. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначимо, що Вишинському можуть пом'якшити запобіжний захід.

«Ми не проти задоволення скарги, вважаємо за можливе пом'якшення запобіжного заходу і застосування особистого зобов'язання», - сказав один з представників сторони обвинувачення.

Як відомо, раніше суд вирішив залишити Вишинського під вартою до 19 вересня.

Нагадаємо, у Зеленського пропонують Росії обміняти Вишинського на Сенцова.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що пропагандиста Кирила Вишинського повинні відпустити без попередніх умов.

Генеральний прокурор Юрій Луценко впевнений, що головний редактор «РИА Новости Україна» Кирило Вишинський, який утримується в СІЗО в Києві, має велику цінність для очільників Росії. При цьому він додав, що Вишинський формально є громадянином України.

Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України, перевезли до Херсона, де 17 травня Херсонський міськсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту до 13 липня. Херсонський суд вже кілька разів продовжував Вишинському термін тримання під вартою, а апеляційний суд підтверджував ці рішення.



