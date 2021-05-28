Суддю, який «відмазав» ненависницю українців, Вища рада правосуддя відправила в почесну відставку

Карабань закрив справу за керування у стані сп’яніння щодо дочки судді цього ж Печерського суду Константінової

Скандальний суддя Карабань отримуватиме довічне грошове утримання – десь 100 тис. грн. на місяць

Суддю Володимира Карабаня, який звільнив від покарання за керування у стані сп’яніння доньку судді Печерського суду Настю Константінову, Вища рада правосуддя відправили в почесну відставку. Про це повідомив експерт Реанімаційного пакету реформ, кандидат юридичних наук Михайло Жернаков.

Жернаков нагадує, що йдеться про дівчину, яка називала українців бидлом, хвалила кримнашиста Басту і виправдовувала окупацію Криму.

Він повідомив, що звертався до Вищої ради правосуддя із дисциплінарною скаргою щодо алкоголю Константінової за кермом. Проте ВРП не покарала суддю Карабаня, а винагородила, відправивши в почесну відставку.

«Тепер Карабань до кінця своїх днів буде отримувати з наших із вами грошей довічне грошове утримання, розміром десь 100 тис. грн. на місяць. Також Карабань збереже за собою звання судді і зможе претендувати на посади в судових органах і визначати, кому бути суддею, а кому – ні», – розповів він.

Жернаков нагадав, що суддя Карабань також «відмазав близько 50 інших п’яних водіїв», «надав доступ ГПУ до телефону журналіста Івана Верстюка, який писав про дочку «діамантових прокурорів»; «повернув Владиславу Каськіву паспорти»; «не дозволив заарештувати рахунки дружини судді Ємельянова в Ліхтенштейні» тощо.

«Найцікавіше, що заяву про відставку в красиве життя за наш із вами кошт ВРП розглянула супер-блискавично, буквально за кілька днів. А от нашу скаргу чомусь ні. А, ще Карабань – представник цілої суддівської династії. Дядько – колишній суддя Вищого госпсуду. Його колишня дружина Яна Карабань – суддя госпсуду м. Києва. А двоюрідний брат Владислав Сулім – суддя Північного апеляційного господарського суду», – розповів Жернаков.

27 травня Вища рада правосуддя звільнила у відставку Карабаня Володимира Миколайовича з посади судді Печерського районного суду міста Києва на основі поданої ним заяви, сказано на сайті ВРП.

Нагадаємо, донька судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової та керівника відділу з розслідування справ Майдану в ДБР Анатолія Тарасюка записала відео, де закликала українців змиритися з російською окупацією Криму.

Згодом стало відомо, що дівчину «з явними ознаками алкогольного сп’яніння» зупинили патрульні у 2020 році. Тоді на неї склали адміністративний протокол, але в суді, де працює її матір із вітчимом, відповідну справу щодо цього інциденту закрили.